Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix vor Zahlen zum dritten Quartal von 420 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen den Marktbefürchtungen glaube er, dass der Filmproduzent und Streaming-Anbieter solide Abonnentenzahlen vorlegen dürfte, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittlerweile sei bereits sehr viel an enttäuschten Anlegerhoffnungen im Aktienkurs eingepreist. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2020 und 2021./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN US64110L1061

AXC0130 2019-10-10/13:17