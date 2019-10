Die Deutsche Bank hat Qiagen nach mehreren Unternehmensmeldungen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe zu viele Unsicherheiten beim Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen, begründete Analyst Falko Friedrichs die Abstufung in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Risiken überlagerten die Vorteile. Dabei verwies er auf verfehlte Umsatzerwartungen an das dritte Quartal, den Rücktritt des Chefs und die Restrukturierung von Geschäftssparten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 16:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012169213