Wien (ots) - Open Source Headless CMS für Web-Anwendungen und Apps bringt hohe Flexibilität für Software-Entwicklerteams und IT-Spezialistinnen und -Spezialisten



Gentics Software, ein Bereich der APA-IT Informations Technologie, entwickelt Content-Management- und Portallösungen und stellt die dafür erforderliche Software als Produkt zur Verfügung. Jüngster Zuwachs im Produktportfolio ist Gentics Mesh 1.0, ein quelloffenes Content Management System (CMS), mit dem Web-Anwendungen und Apps mit beliebigen Web-Technologien und Entwicklungswerkzeugen in kürzester Zeit umgesetzt werden können.



"Wir haben in der Vergangenheit beobachtet, dass sich Unternehmen, die eine neue Website oder App launchen, immer weniger an eine klassische CMS-Lösung eines bestimmten Herstellers binden wollen," erzählt APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky über die Entscheidung, CMS neu zu denken und eine Open-Source-Lösung zu entwickeln. "Mit Gentics Mesh haben wir eine flexible Alternative zu umfangreichen Content-Management-Lösungen geschaffen, hinter der eine professionelle Entwickler-Community steht."



Gentics Mesh als Content-Datenbank erlaubt es IT-Spezialistinnen und -Spezialisten, die Technologie für ihre Implementierung frei zu wählen und für unterschiedliche Ausspielkanäle und auf individuelle Bedürfnisse anzupassen. Es gibt daher keine Limitierung durch konventionelle Vorgaben in puncto CMS-Infrastruktur, sodass moderne, user-zentrierte Weboberflächen oder Apps geschaffen werden können. Gentics Mesh ist horizontal skalierbar und wächst mit jeder Projektgröße. Alle Funktionen und Daten sind via API zugänglich.



Weitere Informationen: https://getmesh.io/blog/gentics-mesh-1-0/



Über APA-IT:



Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Gemeinsam mit dem Bereich Gentics Software, der auf Content-Management- und Publishing-Lösungen spezialisiert ist, werden etablierte Systeme und Tools kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kundinnen und Kunden als zuverlässiger Partner - von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen APA-IT zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.



