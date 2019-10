Die Rheinmetall -Aktien haben am Donnerstag nach einem nicht mehr optimistischen Analystenkommentar geschwächelt. Bei einem Rückgang um 1,7 Prozent wurde das Papier zu 114 Euro gehandelt, nachdem Deutsche-Bank-Analyst Christoph Laskawi die Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft hatte.

Laskawi begründete die aufgegebene Kaufempfehlung mit dem Kurs der Aktie, der nun nahe seines Zieles von 115 Euro angekommen sei. Die Papiere zählen in diesem Jahr bislang mit einem Anstieg um fast die Hälfte zur Spitzegruppe im MDax . Fortan sieht der Experte nur noch begrenzten Spielraum für weitere Kurssteigerungen. Positiv bewertete er aber weiter die Entwicklung des Unternehmens im Rüstungsgeschäft, das trotz der aktuellen Herausforderungen im Automobil-Sektor ein zweistelliges Ergebniswachstum ermögliche./hossko/tih/jha/

