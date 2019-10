Die Industrie 4.0 benötigt leistungsfähige Rechenzentren, die vor allem minimale Reaktionszeiten garantieren. Der deutsche Anbieter German Edge Cloud hat mit "Oncite" ein passendes Produkt entwickelt. In der deutschen Fertigungsindustrie kommt es nicht nur darauf an, dass Daten an allen Standorten synchron zur Verfügung stehen. Es reicht auch nicht, dass Anwendungslogik im Rahmen von Cloud-Software genutzt werden kann. Viel wichtiger ist es, dass die Reaktionszeiten innerhalb der Fertigungsprozesse minimal gehalten werden, da ansonsten automatisierte Abläufe gestört werden könnten. Deutsches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...