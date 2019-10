Genau 6.086 Elektro-Pkw wurden im September in Norwegen neu zugelassen. Mit einem Marktanteil von 54,5 Prozent war rund jede zweite Neuzulassung ein Pkw mit reinem E-Antrieb. Erfolgreichstes Modell aller Antriebsarten war das Tesla Model 3. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die BEV-Pkw somit die Marke von 50 Prozent am Anteil der Neuzulassungen überschritten. Zuerst im März mit 58,4 Prozent ...

