Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hält trotz sinkender Umsatz- und Gewinnzahlen an seinen Jahreszielen fest, wie der Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Dabei sank der Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende August auf 3,31 Milliarden Euro. Für Sorgenfalten bei Investoren sorgte ein operativer Ergebnisrückgang um knapp 47 Prozent auf 74 Millionen Euro.

Technisch gestaltet sich der Kursverlauf ebenfalls wenig erfreulich, die Aktie tendiert auf einem vergleichsweise niedrigen Kursniveau zu den Höchstständen aus Ende 2016 von 25,93 Euro. Den Tiefpunkt erreicht das Wertpapier im Dezember letzten Jahres bei 10,85 Euro und konnte sich lediglich in den Bereich von grob 15,00 wieder hochschwingen. Die Seitwärtsphase der letzten zwei Quartale offenbar über dies eine eindeutige SKS-Verkaufsformation ...

