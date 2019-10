In Erwartung handfester Ergebnisse der Handelsgespräche zwischen den USA und China halten sich die Anleger am Aktienmarkt zurück. "Der Tenor der Verhandlungen ändert sich ständig und Investoren werden mit widersprüchlichen Signalen konfrontiert", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Dax und EuroStoxx50 bröckelten am...

Den vollständigen Artikel lesen ...