BMW will nach den Worten von Finanzvorstand Nicolas Peter den Absatz an renditestarken Luxuswagen im kommenden Jahr - gegenüber 2018 - verdoppeln. Die Verkaufszahl in dem Segment, zu dem das größte SUV X7, der Elektro-Sportwagen i8 sowie BMW 7er und 8er gehören, solle auf 135.000 Einheiten pro Jahr steigen, sagte Peter am Donnerstag in München.

