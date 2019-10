Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Saint-Gobain von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,50 auf 42,00 Euro angehoben. Der Baustoffhersteller sei in attraktiven Endmärkten unterwegs und regional gut aufgestellt, schrieb Analyst Tobias Weimann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine organisatorische Umstrukturierung stütze die Margen. Darüber hinaus erreichten die Franzosen nun auch die selbst gesteckten Ziele, was eine Neubewertung stützen dürfte./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-10-10/14:39

ISIN: FR0000125007