Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Bislang habe er gedacht, das dritte Quartal werde für die zu Vivendi zählende Universal Music Group (UMG) das wachstumsschwächste, aber die Erfolge der Alben von Post Malone und Taylor Swift seien nun nahe dran an den Hits von Drake und Eminem im Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vivendi bleibe für ihn unter den großen europäischen Medienkonzerne die beste Wahl./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-10-10/14:44

ISIN: FR0000127771