Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen für das dritte Quiartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. In der Mode- und Ledersparte habe der Luxusgüterhersteller ungeachtet des schwierigen Umfelds keine Schwäche gezeigt, lobte Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst die anspruchsvollsten Investoren dürften zufrieden sein mit den Resultaten./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-10-10/14:48

ISIN: FR0000121014