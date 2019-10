Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Infineon von 17,50 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach der Telefonkonferenz am Dienstag nun seine 2020er Schätzungen für das Automotive-Segment des Chipherstellers reduziert schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Einschätzungen des Managements zum weltweiten Automarkt seien die Erwartungen am Markt für das kommende Jahr zu hoch./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / n.b. / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / n.b / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-10-10/14:48

ISIN: DE0006231004