Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Restrukturierungsprozess des Anlagenbauers, weshalb sie dem dritten Quartal mit Blick auf die gesamte Aktien-Story keine allzu große Bedeutung beimesse, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-10-10/14:50

ISIN: DE0006602006