München (www.fondscheck.de) - Drei ETFs zu Zukunftsthemen, die der britische Vermögensverwalter Legal & General Investment Management aufgelegt hat, können ab sofort auf Xetra gehandelt werden, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".In Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und deren Anwendung befassen würden, investiere der L&G Artificial Intelligence ETF (ISIN DE000A2PPAU8/ WKN A2PPAU). Die Gesundheitsbranche und ihre Digitalisierung stünden beim L&G Healthcare Breakthrough ETF (ISIN DE000A2PPAV6/ WKN A2PPAV) im Fokus. Unternehmen, die in der Wassergewinnung und -verarbeitung tätig seien, würden zum Anlageuniversum des L&G Clean Water ETF (ISIN DE000A2PPAT0/ WKN A2PPAT) gehören. Die jährlichen laufenden Kosten dieser drei thesaurierenden Indexfonds würden jeweils 0,49% betragen. (Ausgabe 10/2019) (10.10.2019/fc/n/e) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...