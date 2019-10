Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Asset Manager La Française hat sein Vertriebsteam mit Thorsten Rauch komplettiert, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Monatsbeginn unterstütze er als Director Sales für die Bereiche Retail und Wholesale das Team in Frankfurt. In dieser Funktion solle er die Investmentexpertise von La Française in den Bereichen Fixed-Income, Absolute-Return und Nachhaltigkeit im deutschen und österreichischen Markt positionieren, erkläre das Fondshaus in einer Pressemitteilung. Bei La Française sei im Juli eine Stelle im Vertrieb vakant geworden, nachdem Uwe Bachert zu Discover Capital gewechselt sei. ...

