Travel24.com AG: Mitteilung der Kontrollerlangung / Pflichtangebot DGAP-Ad-hoc: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges Travel24.com AG: Mitteilung der Kontrollerlangung / Pflichtangebot 10.10.2019 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leipzig, 10. Oktober 2019 - Der Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) wurde soeben mitgeteilt, dass die VICUS GROUP AG sämtliche Geschäftsanteile der RE Beteiligungsgesellschaft mbH erworben hat. Die bisherige Geschäftsführung ist ausgeschieden. Die Geschäftsführung wurde durch Herrn Michael Klemmer, Vorstandsvorsitzender der VICUS GROUP AG und Aufsichtsratsmitglied der Travel24.com AG, übernommen. Die RE Beteiligungsgesellschaft mbH ist nach Kenntnis der VICUS GROUP AG sowie gemäß der aktuellsten Stimmrechtsmitteilung der RE Beteiligungsgesellschaft mbH vom 29. Januar 2018 Inhaber von 12,02% der Stimmrechte an der Travel24.com AG (das entspricht 244.371 Stimmrechten). Die VICUS GROUP AG ist nach Kenntnis der Travel24.com AG aufgrund der jüngsten Anmeldung zur Hauptversammlung Inhaber von 19,18% der Stimmrechte an der Travel24.com AG (das entspricht 390.122 Stimmrechten). Die VICUS GROUP AG hat damit die Kontrolle über die Travel24.com AG im Sinne von § 29 WpÜG erlangt. Wie die VICUS GROUP AG mitteilt, wird gemäß § 35 WpÜG ein Pflichtangebot zum Erwerb von Wertpapieren erstellt und abgegeben werden. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com 10.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 888427 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 888427 10.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0L1NQ8 AXC0173 2019-10-10/15:12