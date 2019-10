Biotechnologie gilt vielen ein Geschäft, bei dem man einen langen Atem und auch entsprechendes Geld braucht. Bei der Entwicklung von Medikamenten geht nicht alles geradlinig - Rückschläge oder Scheitern sind Programm. BioNtec könnte der neue Star werden unter den Deutschen Biotechs und Etablierten wie Qiagen den Rang ablaufen. Roland Hirschmüller, ist Chefaktienhändler Baader Bank, und erklärt im Interview mit Börse Stuttgart TV, warum ein Unternehmen aus Mainz in New York an die Börse geht