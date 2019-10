ROUNDUP: Verfall der Zuckerpreise verhagelt Südzucker das Geschäft

MANNHEIM - Europas größter Zuckerproduzent Südzucker leidet unter den niedrigen Weltmarktpreisen für Zucker, hält aber dennoch an seinen Jahreszielen fest. Wie der Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte, sank der Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende August auf 3,31 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 3,48 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis brach um fast 47 Prozent auf 74 Millionen Euro ein. Der Rückgang sei im Wesentlichen auf die Verluste im Segment Zucker zurückzuführen, hieß es. Die Börse quittierte die Zahlen mit einem Kurseinbruch von zuletzt mehr als 9 Prozent.

Handelskonflikte verhageln Philips die Jahresziele - Aktie bricht ein

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips rudert wegen des Gegenwinds durch die internationalen Handelsstreitigkeiten bei den Gewinnzielen zurück. Die Sparte Connected Care bekomme zunehmend Zölle zu spüren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Zusätzlich verwies Konzernchef Frans van Houten auf den Abbau von Lagerbeständen, weshalb einige Fabriken weniger ausgelastet seien. Anleger zeigten sich enttäuscht. Der Aktienkurs sackte um rund acht Prozent ab.

ROUNDUP: Verpackungshersteller Gerresheimer wächst langsamer

DÜSSELDORF - Das Wachstum des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer hat wegen einer schwächeren Nachfrage nach Pharma-Glasverpackungen in Nordamerika nachgelassen. Insgesamt habe sich der Umsatz im dritten Geschäftsquartal etwas schwächer entwickelt als erwartet, erklärte Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan. Dass der MDax-Konzern die Jahresziele bestätigte, half den Aktien aber. Die Papiere fielen im frühen Handel zunächst deutlich, drehten zuletzt aber ins Plus. Einige Investoren hatten einem Händler zufolge an der Erreichbarkeit der Jahresziele gezweifelt.

RWE-Chef zum Erhalt des Hambacher Forsts: 'Wollen ihn machbar machen'

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Hambacher Forst im Rheinischen Revier erhalten bleibt. "Der Erhalt ist politisch und gesellschaftlich gewünscht, und auch wir wollen ihn machbar machen", sagte Unternehmenschef Rolf Martin Schmitz der "WAZ" (Donnerstag). Er sei optimistisch, denn bei dem von der Kohlekommission empfohlenen Ausstieg benötige RWE weniger Braunkohle für die Kraftwerke.

Stimmrechtsberater ISS gegen UPC-Deal der Freenet-Beteiligung Sunrise

ZÜRICH - Die Freenet-Beteiligung Sunrise muss im Ringen um die Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC einen Rückschlag einstecken. Der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS rät, gegen den geplanten Kauf zu stimmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument am Donnerstag schrieb. Damit erhalten der deutsche Mobilfunkanbieter Freenet , der die Teilnahme an einer Kapitalerhöhung ablehnt, sowie andere Aktionäre, die den Deal ebenfalls kritisch sehen, Rückendeckung.

ROUNDUP: Luxusgüterkonzern LVMH trotzt Handelskrieg und Hongkong-Krise

PARIS - Die Kunden des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH greifen vor allem bei Mode- und Lederwaren weiterhin kräftig zu. Aber auch die Geschäfte mit Hennessy Cognac und Schmuck laufen weiterhin gut. In den USA und Europa wurden laut Unternehmensangaben Fortschritte gemacht und auch in Asien laufe es trotz der schwierigen Lage in Hongkong gut. Das Unternehmen wuchs stärker als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Aktienkurs schnellte daraufhin am Donnerstag nach oben.

VW liefert im September mehr Autos aus als im schwachen Vorjahresmonat

WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im September deutlich mehr Autos an die Kundschaft gebracht. Hauptgrund dafür ist allerdings ein sehr schwacher Vergleichswert aus dem Vorjahr. So lieferte Volkswagen im vergangenen Monat 533 700 VW-Modelle an die Kunden aus und damit 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Volkswagen-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.

Kreise: LafargeHolcim verabschiedet sich aus Bieterrennen für BASF-Bauchemie

JONA - Der Schweizer Baustoffhersteller LafargeHolcim ist Kreisen zufolge nicht mehr am Kauf des Bauchemiegeschäfts von BASF interessiert. Damit sei der letzte Interessent aus dem Unternehmenslager abgesprungen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Verweis auf Insider. LafargeHolcim habe sich angesichts der von BASF angepeilten Bewertung gegen ein Gebot entschieden. Zuletzt wurde über eine Summe von rund 3 Milliarden Euro spekuliert. Bereits im September hatte sich Standard Industries, der Partner von LafargeHolcim bei diesem Vorhaben, zurück gezogen.

ROUNDUP: US-Airline zieht zwei Boeing-Jets wegen Rissen aus dem Verkehr

DALLAS - Die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines hat wegen Rissen an wichtigen Bauteilen zwei Jets vom Typ Boeing 737 NG aus dem Verkehr gezogen. Die Probleme seien bei einer von der US-Luftfahrtaufsicht FAA angeordneten Inspektion entdeckt worden, teilte die Airline am Mittwoch mit. Der weit überwiegende Teil der untersuchten Flotte sei jedoch in Ordnung. Die beiden Maschinen würden erst wieder benutzt, wenn die Probleme vollständig behoben seien. "Sicherheit und Qualität sind unsere oberste Priorität", betonte das Unternehmen.

US-Fluglinie Delta mit Gewinnsprung - Ausblick enttäuscht jedoch

ATLANTA - Der boomende Flugverkehr hat der US-Airline Delta im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn beschert. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte das Nettoergebnis um gut 13 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Die Erlöse stiegen um 6,5 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar, was laut Delta einem Quartalsrekord entspricht.

Weitere Meldungen

-Gerüchte um Renault-Management: Staat unterstützt Präsident Senard

-Reifenproduzent Michelin schließt Werk in Westfrankreich

-American Airlines streicht 737 Max noch länger aus dem Flugplan

-Tarifeinigung bei der Postbank

-BMW will Absatz von Luxusautos verdoppeln

-Novartis sieht längerfristige Wirksamkeit von Cosentyx bei PsA bestätigt

-ROUNDUP: Nach Druck aus China: Apple löscht Hongkonger Protest-App

-Audi-Betriebsrat beklagt Verunsicherung der Belegschaft

-Handelsplattform Tradegate übernimmt Berliner Börse

-Schaeffler will 1300 weitere Arbeitsplätze abbauen

-Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan bleibt auf Wachstumskurs

-Kautabak zum Lutschen? Gericht verhandelt über 'Bags'

-Schwacher August: Deutschlands Exporteure führen weniger aus

-Schweizer Börse SIX will künftig mit Börse Shenzhen zusammenarbeiten

-ROUNDUP: BGH soll Gebührenstreit um Paypal und Sofortüberweisung klären

-Windpark-Entwickler PNE empfiehlt Aktionären Übernahmeangebot

-In NRW wechseln 2000 Wohnungen den Besitzer - LEG kauft von Vivawest

-Tui rechnet mit Kundenzuwachs wegen Thomas Cook-Insolvenz°

