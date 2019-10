Sattes Zinsversprechen! Die Saxony Minerals & Exploration (SME AG) hat den Zinskupon für die geplante Unternehmensanleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YN7A3) auf Basis des Investorenfeedbacks auf 7,75% p.a. festgesetzt. Die SME-Debüt-Anleihe hat eine Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5,5 Jahren.

Die SME AG will nach eigenen Angaben mit der Begebung der 7,75 %-Unternehmensanleihe auch Privatanlegern die Möglichkeit geben, in Rohstoffe der Marke "Made in Germany" zu investieren. Über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" ...

