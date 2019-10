Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal vor den Quartalszahlen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller auf "Buy" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Insgesamt dürften sich die Absatzmengen zum Vorquartal verbessert haben, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das verglichen mit dem Vorjahr schlechte Wetter dürfte aber einige Bereiche belastet haben. Kosmetikprodukte-Hersteller sollten abermals stark gewachsen sein, angetrieben von einer robusten Nachfrage in China nach hochwertigen Produkten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-10-10/15:41

ISIN: FR0000120321