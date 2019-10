Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es vergeht aktuell nur wenig Zeit ohne neue Wasserstandsmeldungen zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. An der Wall Street halten sich die Anleger dementsprechend erst einmal zurück. Der Dow Jones ist vorbörslich leicht im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Öl, Alibaba, Netflix, Apple, Twitter und PepsiCo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.