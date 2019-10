Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Vinci von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäischen Konzessionskonzerne seien weiterhin attraktiv, schrieb Analyst Marcin Wojtal in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Autobahnkonzessionsbetreiber Vinci habe er das Kursziel hochgesetzt, nachdem er den Bewertungszeitraum auf Dezember 2020 ausgedehnt habe./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 01:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486