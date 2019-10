Ist leider so: Mit heimischen E-Commerce-Aktien aus dem Bereich Home & Living haben Anleger bislang fast immer draufgezahlt. Elumeo, Home24, SLEEPZ oder auch Westwing sind allesamt abschreckende Wertvernichter. Auf die lange Sicht sorgten lediglich Zalando und Zooplus - wenn man diese beiden Firmen hier eingruppieren mag - für eine positive Performance. Umso bemerkenswerter, was sich […] The post The Social Chain: Neustart in andere Dimensionen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...