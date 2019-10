Rostock (ots) - "AIDA Cruises begrüßt die Pläne des Auf- und Ausbaus des Landstromangebotes in deutschen Häfen. Wir stehen bereit im nächsten Jahr nicht nur in Hamburg, sondern auch in Rostock-Warnemünde und Kiel gemäß der mit den Landesregierungen bereits 2018 getroffenen Vereinbarungen Landstrom zu beziehen. Ende 2020 können alle AIDA Schiffe ab Baujahr 2000 (zwölf von vierzehn Schiffen), wo verfügbar, mit Landstrom versorgt werden."



Pressekontakt:



AIDA Cruises

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20

Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25

presse@aida.de

Bildmaterial auf www.aida.de/presse



Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4397934