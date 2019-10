Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 136 auf 133 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnikkonzern dürfte einen starken Geschäftsjahresabschluss verzeichnet haben, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte sich aber auf den möglicherweise vertrackten Ausblick auf 2019/20 richten. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018/19./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-10-10/16:15

ISIN: DE0007236101