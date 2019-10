Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", titelte Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach etlichen schlechten Monaten habe die Marke VW Pkw bei den Auslieferungszahlen im September um starke zehn Prozent zugelegt. Nichtsdestotrotz blieben die Zeiten infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts hoher Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren unruhig./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 13:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 13:33 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-10-10/16:17

ISIN: DE0007664039