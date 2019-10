Westwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Caliber Ophthalmics, ein Bereich der Surgical Specialties Corporation (SSC), hat heute die weltweite Einführung seiner Produktlinie von Phako-Skalpellen unter dem Namen Sharpoint Edge Clear Control 3D Plus bekannt gegeben, die auf dem Jahrestreffen der American Academy of Ophthalmology (AAO) stattfinden wird, das vom 12. bis zum 15. Oktober 2019 im kalifornischen San Francisco stattfindet.



"Wir sind höchst erfreut, auf dem diesjährigen Treffen der AAO die Phako-Skalpelle Sharpoint Edge CC3D Plus vorstellen zu können", sagte Yong Sun, Geschäftsführer des Bereiches Ophthalmologie bei Caliber. "Die innovative Konstruktion der CC3D gibt Katarakt-Chirurgen präzisere Steuerung und die Möglichkeit eines dreidimensionalen Einschnitts an die Hand, der die Einführung runder Instrumente ermöglicht."



"Es ist stets am überzeugendsten, ein Gerät in Aktion zu sehen, deswegen bieten wir Ärzten an unserem Stand auf der AAO die Möglichkeit, die CC3D Plus in einer simulierten Umgebung auszuprobieren", setzte Yong Sun hinzu. "Auf dem kürzlichen ESCRS Kongress in Paris haben wir eine ähnliche Vorführung veranstaltet und waren über die Reaktion der Ärzte auf Produkt und Simulation höchst erfreut."



Phako-Skalpelle Sharpoint Edge CC3D Plus verfügen über vertikale Mikrokanten in der Geometrie der Schneide, die einen dreidimensionalen Einschnitt erzeugen, mit dem Chirurgen mit Spezialisierung auf Augenheilkunde weltweit mehr Kontrolle erhalten. Die einzigartige Gestaltung der Schneide reduziert die Kraft für den Einschnitt im Vergleich mit herkömmlichen Phako-Skalpellen, was zu einer Verbesserung der Schärfe führt. Die Produktreihe verfügt über sämtliche Größen und ist weltweit zur Erprobung verfügbar.



Erprobung auf dem Treffen der AAO: Ärzte können die Sharpoint Edge CC3D Plus auf dem AAO-Treffen im kalifornischen San Francisco am Stand von Caliber (Nr. 5843) ausprobieren und Probeexemplare des Produktes erhalten.



SSC ist auf dem Markt der Augenheilkunde für seine Sharpoint-Skalpelle für die Mikrochirurgie und Wundverschlussprodukte kannt. Das Unternehmen konzentriert sich seit 1969 auf Konstruktion und Herstellung von Skalpellen und Wundverschlussprodukten hoher Leistung. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 90 Ländern verkauft. Mit der Aufnahme von Unique Technologies und VPM Surgical erweitert das Unternehmen seine Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen bei Augenklingen und Schneidegeräten erheblich und plant, ein Kompetenzzentrum für die Herstellung und Entwicklung von Augenheilmitteln in Pennsylvania einzurichten.



Informationen zu Surgical Specialties



Die Surgical Specialties Corporation mit Hauptsitz in Westwood (Massachusetts) entwickelt und produziert seit über 50 Jahren Marken-, Eigenmarken- und OEM-Optikinstrumente. Die Surgical Specialties Corporation bietet eines der umfassendsten Portfolios an Klingen und Nähten, darunter innovative Produkte wie das knotenlose Quill-Gewebeverschlussgerät. SSC hat sich zum Ziel gesetzt, den Bedarf des Marktes für Spezialchirurgie zu übertreffen und pflegt vertrauensvolle Partnerschaften in den Bereichen Zahnheilkunde, Augenheilkunde, plastische Chirurgie, Dermatologie, Orthopädie, Urologie, Mikrochirurgie, Veterinärmedizin und Trauma. Besuchen Sie uns unter www.surgicalspecialties.com und www.caliberophthalmics.com.



Original-Content von: Surgical Specialties Corporation, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119475/4397981