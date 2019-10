Die Rivalen des ums Überleben kämpfenden Reiseveranstalters Thomas Cook drängen in die durch die Pleite entstandenen Lücken. Der Marktführer TUI und der sechstgrößte Anbieter Alltours kündigten an, ihre Kapazitäten in bisher von Thomas-Cook-Marken bedienten Reiseländern kräftig auszubauen.

