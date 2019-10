Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Funds von State Street Global Advisors über Xetra handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BKC94M46/ WKN A2PRUB) biete Anlegern die Möglichkeit, in den globalen Anleihemarkt zu investieren. Ziel des ETFs sei es, die Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade Rating nachzubilden, wofür in Staats- und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investiert werde. Dabei handele sich um Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet würden und die dadurch gedeckt seien. ...

