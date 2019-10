Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 10.10.2019 Kursziel: EUR 1,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Begebung einer Unternehmensanleihe Wie zu Wochenbeginn angekündigt, begibt Media and Games Invest (MGI) eine Unternehmensanleihe. Von dieser wurde in einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ein Volumen von bislang EUR 5,0 Mio. platziert. Der Zinssatz der Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit (Fälligkeit 11.10.2024) liegt mit 7,00% unter der Nominalverzinsung der am schwedischen Freiverkehr gehandelten gamigo-Anleihe, die bei einer nur vierjährigen Laufzeit mit einer variablen Verzinsung von 775 Basispunkten über dem 3-Monats-Euribor ausgestattet wurde. Dies zeigt, dass sich das Kreditrisiko von MGI zuletzt verringert hat, was nach unserer Einschätzung auf die über den Erwartungen liegende operative Entwicklung des Unternehmens zurückzuführen ist. Angesichts eines daraus abzuleitenden rückläufigen Kreditrisikos von MGI sowie der nach unserer Einschätzung nachhaltigen Strategie, organisches und externes Wachstum in den synergetischen Bereichen Medien und Gaming zu kombinieren, bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 1,80 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte Carlo-Simulation ergeben sich Equity Values zwischen EUR 0,70 (WorstCase -Szenario) und EUR 2,90 (Best-Case-Szenario) je Aktie. Bei einem im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzial von 76,5% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19169.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

