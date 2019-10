In einem neuen Mittelstandsanleihen-Barometer wird die Unternehmensanleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH (WKN: A2YPE8) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" eingestuft und mit 3,5 von möglichen 5 Sternen bewertet.

Die Bewertung ergebe sich aufgrund der guten Marktpositionierung des Unternehmens in der Nische der Personalüberlassung für mittelständische Unternehmen in Verbindung mit einer aufgrund der Regulierung des Marktes unspektakulären, aber stetigen Wachstumsstory, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit.

6,00% TEMPTON-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die im September 2019 emittierte Unternehmensanleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-Euribor + 6,00% p.a.; Euribor floor at 0%; Zinszahlung vierteljährlich am 09.01., 09.04., 09.07., 09.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 09.10.2019 bis zum 09.10.2023. Das Emissionsvolumen beträgt 30 Mio. Euro und kann maximal auf bis zu 50 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Anleihe ist über die Börse Frankfurt ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro handelbar.

