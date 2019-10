Die deutsche Biotechfirma BioNTech hat nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch ein starkes Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq abgeliefert. Die Aktie erschien am Donnerstag erstmals mit 16,50 Dollar auf den Kurszetteln. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 15 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...