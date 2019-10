Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz aufgrund eines höheren Asset-Bestands um über 70 Prozent gesteigert und das EBIT verdoppelt. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel bei unverändert positivem Votum an.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 71,7 Prozent auf 55,56 Mio. Euro (HJ 2018: 32,37 Mio. Euro) zugelegt. Neben den Umsatzsteigerungen über das Volumen seien auch Auslastung und Mietraten spürbar gestiegen. Die insgesamt hohe Kostendisziplin habe sich neben einsetzenden Skaleneffekten positiv auf die Ergebniskennzahlen ausgewirkt: Demnach sei das EBITDA überproportional um 90,8 Prozent auf 41,90 Mio. Euro (HJ 2018: 21,97 Mio. Euro) und das EBIT um 100,2 Prozent auf 26,46 Mio. Euro (HJ 2018: 13,22 Mio. Euro) gestiegen.

Das Unternehmen habe laut GBC in der ersten Jahreshälfte erneut eine hohe Wachstumsgeschwindigkeit gezeigt und die Guidance für 2019 mit Umsatzerlösen von 110 Mio. Euro und einem EBITDA von 80 Mio. Euro bestätigt. Diese Prognose werte das Analystenteam aber unverändert als konservativ und schätze selbst Umsätze von 118,10 Mio. Euro und ein EBITDA von 86,13 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019. Zudem befinde sich Aves One auf einem guten Weg, die avisierten Assets under Management von 1 Mrd. Euro bis zum Jahresende 2019 zu erreichen. In der Folge heben die Analysten wegen der guten Unternehmensentwicklung und des Rollover-Effekts das Kursziel auf 13,87 Euro (zuvor: 12,80 Euro) an und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.10.2019, 17:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.10.2019 um 12:45 Uhr fertiggestellt und am 04.10.2019 um 15:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/19123.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.