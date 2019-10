(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Greifswald 10.10.2019 09:41

CHEPLAPHARM hat die weltweiten kommerziellen Rechte, mit Ausnahme von China, Japan, USA und Mexiko, für Losec® (Wirkstoff Omeprazol) nebst zugehöriger Marken von AstraZeneca erworben. Dies ist die erste Übernahme eines weiteren, weltweit bekannten Markenprodukts für CHEPLAPHARM im Jahr 2019.

Dazu Ruud Dobber, Executive Vice President bei AstraZeneca: "Wir haben bereits jetzt eine hervorragende Beziehung zu Cheplapharm, deren sehr starke europäische Präsenz in Kombination mit dem globalen Vertriebsnetz dazu beitragen, dass Patienten weiterhin Zugang zu Losec® erhalten werden."

"Diese Investition wird bereits im vierten Quartal 2019 einen wesentlichen Beitrag zu unserem sehr starken operativen Ergebnis leisten", kommentierte Sebastian F. Braun, CEO von CHEPLAPHARM. "Darüber hinaus passt diese Akquisition perfekt zu unserer international ausgerichteten Geschäftsstrategie und wird unsere Beziehung zu AstraZeneca nochmals stärken. Darüber hinaus wird die Diversifikation des Länderportfolios weiter verbessert und unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie umgesetzt und weiterentwickelt."

Über Losec®

Losec® ist ein von AstraZeneca entdeckter und entwickelter Protonenpumpenhemmer, der dazu beiträgt, die vom Magen produzierte Säuremenge bei Patienten mit gastrointestinalen Reflux Erkrankungen und Geschwüren zu reduzieren. Es hat eine Reihe von zugelassenen Indikationen und wird häufig für Patienten mit Refluxkrankheit verschrieben.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das Marken- und Nischenprodukte in über 120 Ländern weltweit anbietet. Das Unternehmen in Familienbesitz ist auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikationen spezialisiert und legt seinen Fokus auf eine international ausgerichtete Buy-and-Build-Strategie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern erzielt CHEPLAHARM nachhaltige jährliche Wachstumsraten. CHEPLAPHARM gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten Pharmaunternehmen Europas mit einem Jahresumsatz von 500 Millionen Euro (2019).

