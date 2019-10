Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing von 425 auf 416 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts eines weiter unsicheren amerikanisch-chinesischen Handelsabkommens, der weltweit nachlassenden Konjunkturdynamik und zunehmender Pleiten von Fluggesellschaften sowie der unternehmenseigenen Probleme insbesondere mit der Baureihe 737 sollte die Aktie des Flugzeugbauers niedriger bewertet werden, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings spreche das starke Auftragsbuch für die Aktie./gl/la

