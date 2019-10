Medienmitteilung

Arbonia eröffnet neuen Produktionsstandort in Stupino (RUS)

Arbon, 10. Oktober 2019 - Die Arbonia eröffnet heute offiziell ihren neuen Produktionsstandort für Flachheizkörper im russischen Stupino. Die hierdurch entstehende Produktionskapazität legt für die Arbonia den Grundstein für weiteres profitables Wachstum im osteuropäischen, insbesondere russischen Heizungsmarkt zum Ausbau ihrer bereits bestehenden führenden Marktposition.

Im September 2017 wurde der Grundstein für das neue Werk im russischen Stupino, rund 100 Kilometer südlich von Moskau, gelegt, welches heute wie geplant offiziell in Betrieb genommen wird. Neben der Arbonia Konzernleitung nahmen u.a. auch der Stellvertretende Vorsitzende der Regierung des Moskauer Gebiets, Herr Vadim Chromow, sowie die Bürgermeisterin von Stupino, Frau Wera Nasarowa, an den Feierlichkeiten teil.

Die neue Produktionsstätte mit einer Fläche von rund 15'000 m2, einschliesslich Logistik, Infocenter und Büroräumlichkeiten, verfügt nach der Hochlaufphase über eine Kapazität von rund 300.000 Flachheizkörpern pro Jahr. In einer zweiten Ausbaustufe wird diese auf ca. 500.000 Radiatoren pro Jahr erweitert. In dem hochautomatisierten Werk werden vorwiegend Stahl-Flachheizkörper für den lokalen, russischen Markt sowie angrenzende GUS-Länder in deutschem Qualitätsstandard wettbewerbsfähig produziert. Die Gesamtinvestition belief sich auf rund EUR 30 Mio. Mit dem Werk werden bis Ende 2020 ca. 120 neue Arbeitsplätze geschaffen.

"In Stupino (RUS) haben wir einen modernen, hochautomatisierten Produktionsstandort für Flachheizkörper gebaut. Nach dem Ausbau und der Modernisierung unserer Standorte in Plattling (D) und Stríbro (CZ) schaffen wir mit diesem neuen Werk die nötige Kapazitätserweiterung, um den russischen sowie angrenzende Märkte in gewohnter Produktqualität direkt und in noch wettbewerbsfähigerer Lieferzeit gemäss lokalen bzw. individuellen Anforderungen beliefern zu können." kommentiert Ulrich Bornkessel, Leiter der Division HLK, diesen Schritt.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

+41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

