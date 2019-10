ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit tatkräftiger Unterstützung von US-Präsident Donald Trump freundlich geschlossen. Denn sein Tweet war es, der am Nachmittag Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit genährt und den Börsen weltweit Auftrieb verliehen hatte. Trump teilte mit, dass er mit dem Verlauf der Gespräche bislang zufrieden sei und sich am Freitag mit dem chinesischen Vizepremier Liu He treffen werde. Händler sahen im Treffen einen weiteren Schritt des Aufeinanderzugehens bei den seit Donnerstag laufenden Handelsgesprächen. Bis zum Nachmittag hatte die eidgenössische Börse noch im Minus gelegen.

Der SMI legte um 0,7 Prozent auf 9.903 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und eine unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 47,27 (zuvor: 41,92) Millionen Aktien. Nach guten Geschäftszahlen des französischen Luxusgüterherstellers LVMH standen auch die Aktien heimischer Anbieter hoch im Kurs. Richemont kletterten um 2,2 Prozent, Swatch um 1,1 Prozent. Mit Erleichterung sei zur Kenntnis genommen worden, dass sich die Proteste in Hongkong nicht negativ auf die LVMH-Geschäfte ausgewirkt hätten, hieß es im Handel. Denn auch für Richemont und Swatch sei dies ein ganz wichtiger Markt.

Gekauft wurden auch Lafargeholcim, die Titel des Baustoffherstellers rückten um 2,0 Prozent vor. Positiv kam an, dass das Unternehmen nicht für die Bauchemiesparte der deutschen BASF bieten will. Hintergrund schienen der hohe Kaufpreis sowie der hohe Zeitaufwand für eine Integration zu sein.

Gute Geschäftszahlen stützten die Givaudan-Aktie. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal die Umsatzerwartung der Analysten übertroffen. Der starke Trend bei Givaudan dauere an und liege deutlich über den Markterwartungen, hieß es bei den Analysten von Vontobel zum Geschäftsausweis des Duft- und Aromenherstellers. Der Kurs stieg um 2,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten zogen die Papiere des Telekomkonzern Sunrise um 3,7 Prozent an. Die Milliarden-Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC wird immer unwahrscheinlicher, nachdem sich zuletzt auch der Stimmrechtsberater ISS gegen die Transaktion positioniert hatte. BKW Engineering verloren dagegen 1,2 Prozent. Das Energie- und Infrastrukturunternehmen hatte die Übernahme von OSD office for structural design in Deutschland verkündet.

October 10, 2019

