FRANKFURT (Dow Jones)--Die meiste Zeit des Tages pendelte das Kursbarometer DAX am Donnerstag um die Nulllinie herum. Erst im späten Handel kam ein wenig Schwung in den Handel. Zum einen wurde positiv gewertet, dass die US-chinesischen Handelsgespräche vielversprechend verlaufen. Ein für morgen avisiertes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He wurde an der Börse positiv interpretiert. Zwischen Großbritannien und der EU scheint es auf der Zielgeraden nochmals Versuche zu geben, um den sogenannten harten Brexit zu vermeiden.

Von der gestiegenen Risikobereitschaft profitierten die Aktien, der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 12.164 Punkten. Deutlich unter Druck standen dagegen die Bundesanleihen, so schoss die Rendite der zehnjährigen um 7 Basispunkte nach oben, auch wenn die Anleihen mit minus 0,49 Prozent weiter tief im negativen Bereich rentieren. Aber auch Gold kam unter Druck, der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 1.493 Zähler.

Südzucker kämpft momentan an vielen Fronten

Die Aktionäre von Südzucker wurden wieder einmal enttäuscht. Mit der "Baustelle Frucht" und einem (vorerst nur) gedämpft optimistischen Zuckerausblick habe der Konzern die Anleger enttäuscht, hieß es von den Analysten der DZ Bank. Auch die Kollegen der Commerzbank sprechen von Schwäche im Bereich Früchte, der operative Gewinn von Südzucker mit 28 Millionen Euro blieb hinter den Erwartungen von 40 Millionen zurück. Auch wenn sich der Ausblick nicht katastrophal las, schloss die Aktie 11,1 Prozent leichter.

Ansonsten kauften sich Anleger in die zyklischen Sektoren der Automobilhersteller ein, die Banken profitierten von den steigenden Zinsen. Verkauft wurden dagegen die defensiven Sektoren wie die Versorger. Gerresheimer schlossen nach dem Zahlenausweis 2,1 Prozent im Minus. Die Aktie des Windanlagen-Projektierers PNE schoss um knapp 4 Prozent nach oben auf 4,01 Euro, nachdem Morgan Stanley Infrastructure Partners ein Übernahmegebot in Höhe von 4,00 Euro vorgelegt hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,4 (Vortag: 68,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,67 (Vortag: 2,88) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.164,20 +0,58% +15,20% DAX-Future 12.157,00 +0,67% +15,10% XDAX 12.169,23 +0,53% +15,01% MDAX 25.319,29 +0,09% +17,28% TecDAX 2.725,11 -0,19% +11,22% SDAX 10.938,41 +0,47% +15,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,90 -109 ===

October 10, 2019 11:48 ET (15:48 GMT)

