München (ots) - Hervorragende Beiträge in "Stern" und WDR zum Themenkreis Metabolisches Syndrom werden mit dem Medienpreis 2019 ausgezeichnet



Die Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt bietet große Chancen für neue Formen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Pilotprojekt "Metabolisches Syndrom" von Volkswagen AG, Audi BKK und Medizinischer Hochschule Hannover (MHH), das heute mit dem Gesundheitspreis 2019 der Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! in Baierbrunn bei München ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Ziel des Projekts ist es, mit digital vernetzten und individualisierten Angeboten die Risikofaktoren des metabolischen Syndroms zu verringern und dadurch neue Maßstäbe bei der Prävention zu setzen.



"Das ist ein ausgezeichnetes Projekt mit absolutem Vorbildcharakter für ein betriebliches Gesundheitsmanagement in und außerhalb des Betriebes. Es dient als Appell für eine Gesundheits-Prävention für Arbeitnehmer im erweiterten persönlichen Umfeld und ist ein Weckruf für eine wirkungsvolle Gesundheits-Prävention", so die Jury-Begründung. Überzeugt hat zudem die wissenschaftliche Evaluation des Projekts, das unter anderem in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Ein Jahr lang wurden 312 Beschäftigte der Volkswagen AG im Werk Wolfsburg durch die Mediziner und Coaches der Medizinischen Hochschule Hannover individuell betreut. Eine spezielle App und die Übermittlung der Bewegungs- und Aktivitätsfortschritte durch sogenannte Wearables ermöglichte die optimale zeit- und ortsungebundene Betreuung. Erfolgreiches Ergebnis: Es konnte eine signifikante Verbesserung gesundheitlicher Risikofaktoren und die Reduktion des Schweregrades des metabolischen Syndroms festgestellt werden. Die Laudatio auf den Gesundheitspreisträger hielt Jury-Mitglied Prof. Dr. Thomas Meinertz, Präsident der Deutschen Herzstiftung.



Den mit je 5.000 Euro dotierten Medienpreis 2019 vergab die Jury der Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! in diesem Jahr in den beiden Kategorien Text und Audio/Video.



Alexandra Kraft wurde für ihren Artikel "Der gemeine Unterschied" im "Stern" (Ausgabe vom 10.01.2019) ausgezeichnet. Die Geschichte erzählt anhand von Porträts Betroffener, wie die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Adipositas ihren Krankheitsverlauf beeinflussen. In ihrer Laudatio lobte Wissenschaftsjournalistin und Jurymitglied Lilo Berg besonders, dass der Beitrag "eine gekonnt wissenschaftliche Einbettung gibt sowie eine nachvollziehbare Verknüpfung von Forschungsbefunden mit der Ernährungspraxis".



In der Kategorie Fernsehen ging der Medienpreis 2019 an Solveig Flörke für ihre Reportage "80 Kilo müssen runter" in der WDR-Sendereihe "Menschen hautnah" (ausgestrahlt am 30.08.2018). Der Film lässt die Zuschauer den Kampf des Protagonisten Guido gegen sein Übergewicht miterleben. Die Jury lobt: "Frau Flörke hat es geschafft, sich dem Thema sehr persönlich zu nähern und den Protagonisten zwei Jahre lang zu begleiten, sodass der Zuschauer ein gutes Gefühl für die wirklichen Probleme beim Abnehmen bekommt." Die Laudatio hielt Jurymitglied Dr. Bernhard Albrecht, Redakteur des "Stern".



Den Festvortrag zur Preisverleihung 2019 hielt der Linguist und Wirtschaftspsychologe Dr. Carl Naughton. Sein Thema lautet: "SWITCH - Das Geheimnis des Umdenkens. Wie angewandte Psycholgie Gesundheit fördert".



Zur Stiftung



Die Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! wurde im Dezember 2005 von dem 2014 verstorbenen Verleger des Wort & Bild Verlags, Rolf Becker, gegründet. Rolf Becker hat sich über sechs Jahrzehnte hinweg mit der publizistischen Arbeit seiner Medien, vor allem der Apotheken Umschau, für eine eigenverantwortliche Gesundheitsvorsorge engagiert. Mit ihrer Aufklärungsarbeit zum Thema Metabolisches Syndrom wendet sich die Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! an die Öffentlichkeit, Ärzte, Wissenschaftler, Meinungsbildner und Journalisten. Mehr zur Stiftung und zu ihren bisherigen Preisträgern unter www.stiftung-rufzeichen-gesundheit.de.



Jurymitglieder des Gesundheitspreises



Professor Dr. Klaus Bös (Distinguished Senior Fellow des Instituts für Sportwissenschaften, Universität Karlsruhe), Prof. Dr. Frank Dörje (Chefapotheker der Apotheke des Universitätsklinikums Erlangen), Professor Dr. Hans Hauner (Direktor des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin, TU München), Professor Dr. Markolf Hanefeld (Senior-Direktor am Zentrum für Klinische Studien GWT-TUD, Dresden), Dr. Marianne Koch (Ehrenpräsidentin der Deutschen Schmerzliga und Schirmherrin der Deutschen Hochdruckliga), Professor Dr. Thomas Meinertz (Präsident der Deutschen Herzstiftung), Friedemann Schmidt (Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA), Professorin Dr. Ruth H. Strasser (Direktorin Zentrum Innere Medizin, Klinikum Hochrhein, Freiburg; Em. Direktorin des Herzzentrums, Medizinische Klinik der Technischen Universität Dresden), Professorin Dr. Petra Wagner (Direktorin des Instituts für Gesundheitssport und Public Health, Universität Leipzig)



Jurymitglieder des Medienpreises



Dr. Dennis Ballwieser (Geschäftsführer Wort & Bild Verlag), Lilo Berg (Wissenschaftsjournalistin, Lilo Berg Media), Jan Schweitzer (Redakteur Wissen, "Die ZEIT"), Jeanne Turczynski (Redakteurin für Wissenschaft und Bildungspolitik beim Bayerischen Rundfunk), Dr. Bernhard Albrecht (Reporter Wissenschaft & Medizin, "Stern")



