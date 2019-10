Vaduz (ots/ikr) - Regierungsrätin Dominique Hasler besuchte am Donnerstag, 10. Oktober 2019, die offizielle Eröffnung der 77. OLMA. Liechtenstein ist seit 1953 Genossenschafter der OLMA und die Eröffnung bietet die Möglichkeit, die Beziehungen zum Kanton St. Gallen und der Schweiz zu pflegen.



Mit rund 630 Ausstellern und 360'00 - 390'000 Besuchern gehört die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung zu den beliebtesten und grössten Publikumsmessen der Schweiz. Die OLMA steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Schweizer Volkskultur. Im Zentrum steht das Brauchtum in seiner ganzen Vielfalt: Trachten, Jodeln, Blasmusik, Volkstanz, Fahnenschwingen, Alphörner, Hackbrettmusik, Volkskunst und vieles mehr. Vom 10. bis zum 20. Oktober können die Besucherinnen und Besucher so in das schweizerische Brauchtum eintauchen.



Die traditionelle OLMA-Eröffnung bot die Chance zum Gedankenaustausch mit Bundesrat Alain Berset und mit den anwesenden Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. "Gerade auch in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft haben für Liechtenstein langfristig stabile sowie verlässliche Partnerschaften und Kooperationen einen ganz besonderen Stellenwert", so Dominique Hasler.



