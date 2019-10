Samsungs Display-Sparte steckt zehn Milliarden Euro in die Weiterentwicklung der "Quantum-Dot"-Technologie. Damit will Samsung die Nachfrage nach Displays wieder ankurbeln. Die Nachfrage nach LCD-Bildschirmen für Fernseher und Smartphones ist bei Samsung zuletzt gesunken. Neben der zunehmenden Konkurrenz aus China macht der südkoreanische Konzern dafür auch den Wandel hin zu OLED-Displays verantwortlich. Auch Samsung-Kunde Apple setzt bei seinen iPhones auf OLED-Technologie - Samsung musste schon eines seiner LCD-Werke schließen. Jetzt will der Konzern bis 2025 ...

