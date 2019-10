Die Aktie des US-Biotechunternehmens RA Pharmaceuticals (WKN: A2DFYM) konnte sich heute mal eben verdoppeln. Grund hierfür ist ein Übernahmeangebot durch den belgischen Biotech- und Pharmakonzern UCB in Höhe von 48 US-Dollar je Aktie. Die Belgier bieten damit sage und schreibe knapp 2,3 Mrd. US-Dollar (Cash) für das US-amerikanische Biotechunternehmen, das sich mit seinen deutlich weniger als 100 Mitarbeitern auf die Bekämpfung von Nierenerkrankungen spezialisiert hat.

UCB Pharma muss also gigantisches Potenzial in der Medikamentenpipeline von RA Pharmaceuticals sehen. Denn mit seinen deutlich weniger als 100 Mitarbeitern erzielte die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr 2018 einen Jahresumsatz von gerade einmal 2,5 Mio. US-Dollar bei einem Nettoverlust in Höhe von fast 74 Mio. US-Dollar. Viel besser sahen die Geschäftszahlen auch in den Jahren davor nicht aus, da es sich bei RA Pharmaceuticals bis dato um ein reines Forschungsunternehmen ohne auf dem Markt befindliches Medikament handelt.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...