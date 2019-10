Die Welt mag über Preisblasen, Rezessionen, Schuldenberge, den Brexit, Donald Trump und den Nullzins debattieren: Auf der Expo Real 2019 in München, der größten Immobilienmesse Europas, wurden vor allem Geschäfte gemacht - und, ja, auch der Champagner floss. Der Immobilien-Boom hält also an, und das trotz aller Klagen über Mietendeckel,...

