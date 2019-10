Japan-ETF (EWJ) mit Bullenflagge. Toyota, Sony & Co. könnten durchstarten.

Bullisches Swingtrade-Setup aus Fernost. Günstige Bewertung japanischer Aktien könnte Breakout beflügeln.

Symbol:ISIN: US46434G8226Knapp 2,5 Prozent in 6 Monaten sind jetzt nicht gerade bombastisch. Nachdem letzten Pivot-Hoch hat sich allerdings eine Bullenflagge ausgebildet, die sich übergreifend auch im Wochenchart fortsetzt. Momentan konsolidert der ETF am 20er-EMA.Japanische Aktien haben etwas Nachholbedarf, da sie nicht so stark gestiegen sind wie die in Deutschland oder in den USA. In der momentan eher fragilen Situation an den europäischen und amerikanischen Börsen kann es sinnvoll sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das Land der aufgehenden Sonne erscheint in dieser Hinsicht momentan sehr attraktiv. Mit Aktien wie Toyota und Sony repräsentiert EWJ Brands, die auch in Europa hohe Wertschätzung genießen.Das Überschreiten der Marke von 57,50 USD könnte als Einstiegssignal in einen schönen Swingtrade gewertet werden. Der dazu passende Stopp Loss könnte bei 55,50 USD gesetzt werden. Da wir die Quartalszahlen nicht beachten müssen, können wir uns Zeit lassen bis wir die Gewinne mitnehmen, falls der Trade in die richtige Richtung läuft.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in EWJ.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/japan-etf-ewj-mit-bullenflagge-toyota-sony-co-koennten-durchstarten/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GLD.