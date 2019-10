Boeing hat bekanntgeben, gemeinsam mit Porsche an einem Konzept eines fliegenden autonomen Elektroautos zu arbeiten. Damit soll, etwa im Rahmen eines Fahr- und Flugdienstes, der Personentransport in urbanen Umgebungen modernisiert werden. Reuters berichtet über die frische Kooperation zwischen Boeing und Porsche. Dass Boeing an kleinen Flugzeugen mit der Fähigkeit zu vertikalen Starts und Landungen arbeitet, war bereits seit längerem bekannt. Einen Prototyp hatte das Unternehmen in diesem Jahr bereits getestet. Dabei handelte es sich um ein Flugtaxi mit einer Transportkapazität von zwei bis vier Personen und einer Reichweite von ...

