Die "Höhle der Löwen" ist eine Chance für Startups, ihre Idee an die Öffentlichkeit zu bringen und sich Kapital zu beschaffen. Doch nicht bei jedem Deal kommt es auch zu einer erfolgreichen Kooperation.2014 ging die Sendung "Höhle der Löwen" zum ersten Mal in Deutschland an den Start. Hier treffen Startups und Investoren, sogenannte "Löwen", aufeinander und sprechen über mögliche Deals. Die Chancen auf einen Deal sind gut. Sogar weitaus besser als bei herkömmlichen Wagniskapitalgebern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...