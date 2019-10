Der Modekonzern Hugo Boss hat im dritten Quartal weniger Gewinn gemacht als erwartet und senkt seine Prognosen für das Gesamtjahr. Insbesondere in Nordamerika habe sich das Marktumfeld im Verlauf des dritten Quartals weiter eingetrübt und so die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns belastet, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

