Im September hat die Daimler AG (WKN: 710000) mit starken Absatzzahlen und 223.838 verkauften Mercedes-Benz-Fahrzeugen klare Verhältnisse im Premium-Segment gegenüber dem BMW-Konzern (WKN: 519000) geschaffen, der 215.413 Wagen inklusive der Marken MINI und Rolls-Royce an den Kunden brachte.

Bernstein Research hatte zuletzt den Daumen für Daimler-Aktien gesenkt, das Kursziel auf 50 Euro herabgesetzt und sich fragend über die großen Herausforderungen betreffend der eMobilität geäußert. So muss sich noch zeigen, welche Fortschritte Daimler in diesem Bereich macht. Es gibt auch Marktbeobachter, von diesen werden Daimler nur geringe Chancen in dem Zukunftsfeld eingeräumt.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. Tradition verpflichtet - immerhin gelten Gottlieb Daimler und Carl Benz als die Erfinder des Automobils!

Ein Blick zurück: 1890 konstituierte sich "unter der Beteiligung finanzkräftiger Unterstützer die Daimler-Motoren-Gesellschaft", so die offizielle Version - mit Gottlieb Daimler als Co-Gründer der Unternehmung und Wilhelm Maybach als Chefkonstrukteur. Sechs Jahre zuvor gelang es beiden, mit der Konstruktion eines kompakten Verbrennungsmotors die Grundlagen für das Automobil, wie wir es heute kennen, zu schaffen. Die Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...