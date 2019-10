Der amerikanische Technologiekonzern APPLE gewinnt weiter an Aufwärtsdynamik. Das gilt nicht nur für den Aktienkurs, sondern auch für das operative Geschäft. Konkret:Die neuen iPhone-11-Modell scheinen endlich mal wieder ein Volltreffer gewesen zu sein. Während APPLE relativ zügig nach Verkaufsstart des Vorgängermodells X wie schon gewohnt die Produktion herunterfuhr, soll es beim iPhone 11 sogar in die andere Richtung gehen, also die Bestellgrößen erhöht worden sein.Bildnachweis: © Bernecker Research AG

Den vollständigen Artikel lesen ...